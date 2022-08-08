Зінченко зіграв перший офіційний матч за Арсенал. Він вийшов у старті "канонірів" на матч проти Крістал Пелас на виїзді на позиції лівого захисника. І в цьому матчі відзначився результативною передачею, а Арсенал у підсумку святкував перемогу.

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Зінченко на полі провів 82 хвилини, після чого був замінений.

Портал WhoScored високо оцінив гру українця в цьому матчі. І виставив йому оцінку 8,08 за цей матч. Це дозволило українцю за підсумками першого туру потрапити до символічної збірної, посівши місце лівого захисника.

"Олександр Зінченко чудово дебютував у Прем’єр-лізі за "канонірів", зробивши результативну передачу в першому таймі, коли Габріел Мартінеллі забив гол на "Селхерст Парк". Ця передача була зроблена в результаті однієї з двох ключових передач, а в обороні українець зробив солідну зміну, виконавши п'ять підборів і три перехоплення, щоб отримати рейтинг WhoScored 8,08", – відзначили автори рейтингу.

Ще одним гравцем Арсеналу, який потрапив до символічної збірної, став інший крайній оборонець – Бен Вайт. Його оцінка за ц гру – 7,71.

Водночас після гри Крістал Пелас – Арсенал, гравцем матчу визнали центрального захисника "гармашів" Вільяма Салібу. Однак він до символічної збірної WhoScored не потрапив.