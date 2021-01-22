Бывшая четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова попала в скандал в Словакии из-за вакцинации от коронавируса. Теннисистка и ее муж получили вакцину вне очереди. Из-за этого она пошла волонтером в одну из больниц Братиславы.

Конфликт возник в начале 2021 года, когда стало известно, что Цибулкова вместе со своим мужем вне очереди прошли вакцинацию от коронавируса. При том, что в Словакии первоочередное право на вакцинацию имеют медики. Потому это вызвало возмущение у медиков, да и в стране в целом.

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Цибулкова такую ситуацию объяснила ошибкой. Она якобы просто пришла в больницу со своим мужем, чтобы узнать больше информации о вакцинации. И якобы случайно заполнила документы. Бывшая теннисистка предложила помочь в просветительской деятельности относительно вакцинации.

В Минздраве Словакии пригрозили больницам, если такая ситуация повторится. А самой теннисистке предложили поработать волонтером в клинике, которая принимает тесты на коронавирус. Цибулкова согласилась на такое предложение.