Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил персональный рекорд в сезоне английской Премьер-лиги 2019/2020.

Зинченко установил рекорд по количеству игрового времени, проведенного на футбольном поле. Об этом сообщает 24 канал.

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Показатели Зинченко

Украинский игрок "Манчестер Сити" в этом сезоне сыграл в 19 матчах. 13 раз Зинченко выходил в стартовом составе.

В этом сезоне Александр провел на поле 1 272 минуты. Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко с момента прихода в "Манчестер Сити".

В прошлых сезонах Зинченко провел на поле за "горожан" 533 и 1 153 минуты.

Следует отметить, что в сезоне 2019/2020 Зинченко получил травму. Украинец был недоступен в 14 матчах чемпионата.

В активе 23-летнего украинца нет результативных действий. Зато есть удаление в матче против "Тоттенхэма".

Сезон для "Манчестер Сити"

Команда Зинченко завершила сезон в АПЛ на втором месте. "Горожане" не смогли в третий раз защитить титул чемпиона Англии.

"Манчестер Сити" выиграл Кубок английской лиги. Также команда продолжает борьбу в Лиге чемпионов.

Зато "горожане" проиграли "Арсеналу" в полуфинале Кубка Англии.