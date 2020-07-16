Зинченко будет играть в голубой "мозаике": представлена новая форма "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" показал новую домашнюю форму на сезон 2020/21. Она выполнена в традиционном голубом цвете с белыми полосами.
Фотографии новой формы "горожане" опубликовали на своем официальном сайте. В презентации принял участие украинский футболист Александр Зинченко.
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Футболка выполнена в традиционном для "Мансити" голубом цвете, на ней также присутствует узор, который является отсылкой к мозаике в районе Манчестера Нортерн Куортер. Шорты, как и в нынешнем сезоне, будут белыми. Техническим спонсором английского клуба является немецкая фирма Puma.
Фотографии новой формы "Манчестер Сити"
Положение "Манчестер Сити"
- "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков в 36 турах, и гарантировал себе место в Лиге чемпионов.
- Недавно Спортивный арбитражный суд снял с "Мансити" запрет на участие в Лиге чемпионов в двух ближайших сезонах.
- В августе "Сити" ждет доигрывание ЛЧ-2019/20. "Горожане" проведут ответный матч 1/8 финала против "Реала".