Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко встановив персональний рекорд у сезоні англійської Прем'єр-ліги 2019/2020.

Зінченко встановив рекорд за кількістю ігрового часу, проведеного на футбольному полі. Про це повідомляє 24 канал.

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Показники Зінченка

Український гравець "Манчестер Сіті" у цьому сезоні відіграв у 19 матчах. 13 разів Зінченко виходив у стартовому складі.

У цьому сезоні Олександр провів на полі 1 272 хвилини. Це рекордний показник по ігровому часу Зінченка з моменту приходу в "Манчестер Сіті".

У минулих сезонах Зінченко провів на полі за "містян" 533 та 1 153 хвилини.

Слід зазначити, що у сезоні 2019/2020 Зінченко зазнав травми. Українець був недоступний у 14 матчах чемпіонату.

В активі 23-річного українця немає результативних дій. Натомість є вилучення у матчі проти "Тоттенхема".

Сезон для "Манчестер Сіті"

Команда Зінченка завершила сезон в АПЛ на другому місці. "Містяни" не змогли втретє захистити титул чемпіона Англії.

"Манчестер Сіті" виграв Кубок англійської ліги. Також команда продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів.

Натомість "містяни" програли "Арсеналу" у півфіналі Кубка Англії.