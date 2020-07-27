Зінченко завершив сезон АПЛ з рекордом
Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко встановив персональний рекорд у сезоні англійської Прем'єр-ліги 2019/2020.
Зінченко встановив рекорд за кількістю ігрового часу, проведеного на футбольному полі. Про це повідомляє 24 канал.
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Показники Зінченка
Український гравець "Манчестер Сіті" у цьому сезоні відіграв у 19 матчах. 13 разів Зінченко виходив у стартовому складі.
У цьому сезоні Олександр провів на полі 1 272 хвилини. Це рекордний показник по ігровому часу Зінченка з моменту приходу в "Манчестер Сіті".
У минулих сезонах Зінченко провів на полі за "містян" 533 та 1 153 хвилини.
Слід зазначити, що у сезоні 2019/2020 Зінченко зазнав травми. Українець був недоступний у 14 матчах чемпіонату.
В активі 23-річного українця немає результативних дій. Натомість є вилучення у матчі проти "Тоттенхема".
Сезон для "Манчестер Сіті"
Команда Зінченка завершила сезон в АПЛ на другому місці. "Містяни" не змогли втретє захистити титул чемпіона Англії.
"Манчестер Сіті" виграв Кубок англійської ліги. Також команда продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів.
Натомість "містяни" програли "Арсеналу" у півфіналі Кубка Англії.