Зинченко вошел в тройку лучших левых защитников мира в прошлом сезоне

Американский авторитетный спортивный канал ESPN объявил десятку лучших левых защитников в сезоне 2022/2023. Место там нашлось и игроку сборной Украины.

В рамках проекта "FC 100", где презентуют топ-10 на каждой игровой позиции, были названы имена лучших левых защитников мира. Александр Зинченко попал в него, обогнав многих именитых конкурентов.

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Позади оставил многих топовых профильных левых защитников

На третьей позиции в рейтинге ESPN среди левых защитников расположился игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко. Он уступил только канадцу Альфонсо Дэвису из Баварии и французу Тео Эрнандесу из Милана. И это все, напомним, не на родной позиции.

Издание отметило роль украинца в Арсенале в продвижении мяча, обостряющих передачах и отдельно выделило лидерские качества, которые пригодятся и в следующем сезоне, чтобы поднять "канониров" на уровень Манчестер Сити, с которым Зинченко 4 раза становился чемпионом АПЛ.

Топ-10 левых защитников по версии ESPN

Альфонсо Дэвис – Бавария Тео Эрнандес – Милан Александр Зинченко – Арсенал Эндрю Робертсон – Ливерпуль Натан Аке – Манчестер Сити Люк Шоу – Манчестер Юнайтед Первис Эступиньян – Брайтон Алехандро Бальде – Барселона Рафаэль Геррейру – Боруссия Дортмунд Леонардо Спинаццола – Рома

Александр Зинченко перешел в расположение "канониров" летом 2022 года. В дебютном сезоне украинец отыграл 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 ассиста, что помогло Арсеналу занять 2 место в АПЛ и впервые за 7 лет квалифицироваться в Лигу чемпионов.