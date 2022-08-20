Зинченко за голову схватился и упал на колени: защитник Арсенала забил невероятный гол - видео

Арсенал, за который выступает украинец Александр Зинченко, одержал третью победу подряд в чемпионате Англии. Один из голов за "канониров" забил защитник Уильям Салиба.

В третьем туре АПЛ Арсенал отправился в гости в Борнмут. И одержал уверенную победу.

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Уже на 11-й минуте счет был 0:2. Дублем за "пушкарей" отличился капитан команды Мартин Эдегор. В первый раз он удачно сыграл на добивании, а во второй – успел пробить по мячу быстрее Габриэля Жезуса.

Третий гол в этом матче стал настоящим украшением. Его забил центральный защитник Уильям Салиба во втором тайме. После розыгрыша штрафного удара мяч долетел до Гранита Джаки. А тот сбросил под удар Салибе. Защитник решил пробивать в касание – мяч по высокой дуге полетел под перекладину ворот над голкипером, который в прыжке пытался дотянуться до него.

В этом голе чуть ли не меньшее внимание привлекла реакция Зинченко. Он был в восторге от невероятного удара партнера – от удивления схватился за голову, после чего упал коленями на газон.

Видеообзор матча Борнмут – Арсенал