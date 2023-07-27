Во время одной из последних тренировок в составе Реал Сосьедад Давид Сильва разорвал переднюю крестообразную связку. Спустя длительный период восстановления 37-летний вингер рисковал пропустить весь следующий сезон. Испанец решил завершить карьеру.

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О своем непростом решении легенда МанСити сообщил в социальной сети Twitter.

"Спасибо… футбол", – написал Сильва и опубликовал ностальгический видеоролик.

Фантастическая карьера Давида Сильвы