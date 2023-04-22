Зинченко вспомнил Ялту, Донецк и Симферополь во время футбольного челленджа в Арсенале: видео
Александр Зинченко продолжает приятно удивлять своих одноклубников по Арсеналу. Украинский левый защитник победил партнеров по команде в интересном челендже.
Перед украинским футболистом и другими "канонирами" стояла сложная задача, в которой объединили футбольную технику и знания по географии. Игроки Арсенала должны были называть города и одновременно набивать мяч на обеих ногах, пишет 24 Канал.
Смотрите также Капитан без повязки: как Зинченко эмоционально ободрял Арсенал после пропущенных голов – видео
Интеллектуальный футболист
Александр Зинченко победил Роба Холдинга и Гранита Джаку, назвавших 10 и 11 городов соответственно. В активе Саши 13 названных городов.
Первыми в списке Зины были временно оккупированы украинские города – Донецк, Симферополь, Ялта, Севастополь. Также украинский футболист назвал следующие европейские города: Киев, Одесса, Полтава, Львов, Мадрид, Мюнхен, Милан, Эйндховен и Амстердам.
Видео жонглирования Зинченко
Саша еще раз приятно поразил своих партнеров по Арсеналу не только своими футбольными умениями жонглирования мяча, но и знаниями по географии.
Отметим, что в крайнем матче Арсенала против Саутгемптона Зинченко провел на поле 72 минуты и был заменен Эдди Нкетиа. Украинец не отметился результативными действиями, но запомнился тем, как заводил команду после пропущенных голов от аутсайдера АПЛ.
Команда Микеля Артеты чудом удалось спастись от поражения – 3:3. Такая боевая мировая усложняет шансы "канониров" на чемпионство в АПЛ. Преимущество лондонцев над вторым МанСити составляет 4 балла, но у "горожан" в активе еще два поединка в запасе.