Перед українським футболістом та іншими "канонірами" постало складне завдання, у якому поєднали футбольну техніку та знання з географії. Гравці Арсенала повинні були називати міста та водночас набивати м'яч на обидвох ногах, пише 24 Канал.

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Інтелектуальний футболіст

Олександр Зінченко переміг Роба Холдінга та Граніта Джаку, які назвали 10 та 11 міст відповідно. Натомість в активі Сашка 13 названих міст.

Першими у переліку Зіни були тимчасово окуповані українські міста – Донецьк, Сімферополь, Ялта, Севастополь. Також український футболіст назвав наступні європейські міста: Київ, Одеса, Полтава, Львів, Мадрид, Мюнхен, Мілан, Ейндховен та Амстердам.

Відео жонглювання Зінченка

Сашко вкотре приємно вразив своїх партнерів по Арсеналу не лише своїми футбольними вміннями жонглювання м'яча, а й знаннями з географії.

Відзначимо, що у крайньому матчі Арсенала проти Саутгемптона Зінченко провів на полі 72 хвилини та був замінений на Едді Нкетіа. Українець не відзначився результативними діями, але запам'ятався тим, як заводив команду після пропущених голів від аутсайдера АПЛ.

До слова. Для Зінченка гра проти Саутгемптона стала 30-ю у першому для себе сезоні за Арсенал. За цей час Олександр відзначився голом та двома асистами.

Команда Мікеля Артети дивом вдалось врятуватись від поразки – 3:3. Така бойова мирова ускладнює шанси "канонірів" на чемпіонство в АПЛ. Перевага лондонців над другим МанСіті складає 4 бали, але у "містян" в активі ще два поєдинки у запасі.