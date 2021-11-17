Зінченко: Дякую Жорі Бущану за той сейв

24-річний півзахисник став одним із героїв матчу проти Боснії і Герцеговини. Саме гол Олександра Зінченка збільшив надії українців на плей-офф відбору на ЧС-2022.

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"Синьо-жовті" здобули перемогу на виїзді з рахунком 0:2, другий гол команди забив Артем Довбик, який знову став "джокером" команди. Хоча могло бути не все так радісно, якби не шалені сейви голкіпера збірної України Георгія Бущана.

Також Олександр подякував Франції, яка переграла на виїзді фінів та допомогла українцям пробитись у плей-офф відбору на ЧС-2022.

"Здобули потрібний результат і спасибі збірній Франції за те, що не підвели. Але зробили лише половину роботи, навесні ще неймовірно складні матчі плей-офф. У нас було багато браку та помилок, у тому числі через поле. І суперник доволі організований, було непросто. Але ми вийшли на другий тайм та зібралися", – розповів лівий захисник Манчестер Сіті.

І дякую Жорі Бущану за той сейв. Це сталося перед моїми очима. Я думав, що вже гол, але він зробив щось неймовірне. Він підштовхнув всю команду бігти вперед. Бущан зробив неймовірну роботу,

– додав Зінченко.

Ворота Динамо врятував команду від ударів з вбивчих позицій. Бущан залишив свої володіння недоторканними. Україна вперше у кваліфікаційному раунді зіграла на нуль.