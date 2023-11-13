Релакс после яркого матча: Зинченко вместе с дочкой посетил зоопарк – нежные фото

Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко в семейном кругу отдохнул после феерического матча чемпионата АПЛ. Лидер "канониров" провел свое свободное время вместе с Евой.

В матче 12-го тура чемпионата Англии лондонский Арсенал обыграл Бернли со счетом 3:1. Главным героем поединка стал украинец Александр Зинченко.

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Украинский защитник "канониров" забил сумасшедший гол в ворота Бернли и стал лучшим игроком поединка.

После матча Зинченко провел свое свободное время в кругу семьи. Игрок сборной Украины поделился фотографиями посещения зоопарка. На фотографиях Александр вместе с дочкой Евой любуются жителями парка для животных.

Бесценные моменты,

– подписал свою публикацию Зинченко.

Зинченко с дочерью в зоопарке / instagram.com/zinchenko

Напомним, что Александр Зинченко женат на известной спортивной журналистке Владе Седан. 1 августа 2021 года у пары родилась дочь Ева. А в августе 2023 года счастливые родители сообщили о рождении второй принцессы.