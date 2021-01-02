МанСити не собирается сидеть без дела в зимнее трансферное окно. Англичане имеют серьезные намерения усилить защитное звено клуба и конкурентов для Александра Зинченко

Со старта нового сезона Манчестер Сити пропустил 12 голов, что заставило боссов клуба обратить внимание на усиление обороны зимой. "Горожане" серьезно нацелились на трансфер Люки Диня из Эвертона. Об этом сообщает City Chief.

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Конкуренты для Зинченко

Помешать осуществлению этой покупки может стать лишь продление контракта с Эвертоном. В таком случае руководство МанСити имеет запасной вариант в виде защитника Атлетико Ренана Лоди. Его переход зимой почти нереален. Клуб из Манчестера не предпочитает тратить много денег на рынке.

Оба игрока являются прямыми конкурентами Александра Зинченко по позиции. Поэтому их покупка может помешать развитию игрока сборной Украины в составе команды Гвардиолы.

Хотя Александр не имеет стабильного места в основе, но испанский наставник все чаще выпускает украинца на поле. В этом сезоне левый защитник выходил в 6 матчах, в которых отметился одной голевой передачей.

В текущем сезоне в АПЛ МанСити занимает 8 место. За эти встречи англичане набрали 26 очков. Следующий матч команда сыграет с Челси в воскресенье, 3 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30.