МанСіті не збирається сидіти без діла у зимове трансферне вікно. Англійці мають серйозні наміри підсилити захисну ланку клубу та конкурентів для Олександра Зінченка

Від старту нового сезону Манчестер Сіті пропустив 12 голів, що даю босами клубу звернути увагу на підсилення оборони взимку. "Містяни" серйозно націлились на трансфер Люка Діня з Евертона. Про це повідомляє City Chief.

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Конкуренти для Зінченка

На заваді здійсненню цієї купівлі може стати лише продовження контракту з Евертоном. У такому випадку керівництво МанСіті має запасний варіант у вигляді захисника Атлетіко Ренана Лоді. Його перехід взимку є майже нереальним. Клуб з Манчестера не воліє витрачати багато грошей на ринку.

Обидва гравці є прямими конкурентами Олександра Зінченка за позицією. Тому їх купівля може завади розвитку гравця збірної України у складі команди Гвардіоли.

Хоча Олександр немає стабільного місця в основі, але іспанський наставник все частіше випускає українця на поле. У цьому сезоні лівий захисник провів виходив у 6 матчах, у яких відзначився однією гольовою передачею.

У поточному сезоні в АПЛ МанСіті посідає 8 місце. За ці зустрічі англійці набрали 26 очок. Наступний матч команда зіграє з Челсі у неділю, 3 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 18:30.