Зинченко трогательно поздравил Владу Седан с годовщиной свадьбы: фото

Футболист Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко написал трогательный пост, адресованный своей жене Владе.

Александр поздравил жену с первой годовщиной свадьбы.

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"1 год счастья! Остальные 99 впереди! А после этого мы посмотрим. Очень люблю тебя, моя половинка!" – написал Александр.

Что известно об отношениях Зинченко и Седан

2 августа у пары родилась дочь, которую назвали Евой. Александр с Владой поженились год назад.