Милевский и Шевченко играли под руководством Блохина в сборной Украины. Артем еще успел поиграть в Динамо, когда Блохин возглавил команду в 2012 году.

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Милевский: Главной звездой были вы

Артем Милевский вспомнил чемпионат мира 2006 года, на котором сборная Украины под руководством Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала. Это лучший результат в истории Украины.

Сборная Украины 2006 года – команда звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы достигли с командой грандиозного успеха в истории сборной Украины,

– цитирует Артема Tribuna.com.

Милевский извинился за скептиков, которые списывали "сине-желтых" со счетов. Кроме того, он извинился за поражение Испании (4:0) в дебютной игре на ЧМ-2006.

"Олег Владимирович, хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться – в первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, но и очень многие, но вы доказали делом.

От имени всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была реально тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации – не буду говорить, какие. Мы выиграли 2 следующие игры и вышли из группы благодаря вам", – отметил Артем.

Когда Блохин возглавил Динамо, то Милевский перестал попадать в стартовый состав. Футболист решил извиниться за свое отношение.

Ну и скажу о себе – тоже хочу перед вами извиниться. У нас были большие недоразумения, средние, маленькие. Все люди делают ошибки, возможно, в какой-то мере делал их побольше. Но сегодня такой день – можно понять и простить, да? Хочется забыть все плохое, вспоминать только хорошие моменты. Вы – великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семьи и всех благ,

– сказал Артем.

Шевченко: Блохин – первая украинская звезда, которая засветилась на международной арене

Теплые слова для Блохина нашел и Андрей Шевченко. Бывший наставник сборной Украины заявил, что в детстве все мечтали стать Блохиным.

"Имя Олега Блохина стоит особенно в этом ряду. Это первая украинская звезда, которая засветилась не только на внутренний, но и на международной арене. Я знаком с Блохиным с детства. Правда, когда мы во дворе играли в футбол, у нас все были Блохины – иногда двор Блохиных играл против двора Блохиных", – сказал Шевченко.

Олег Блохин – первый украинский обладатель "Золотого мяча", семикратный чемпион СССР в составе Динамо, обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года, двукратный обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА.

Как тренер возглавлял греческие клубы Олимпиакос, ПАОК, АЕК, Ионикос. Тренировал сборную Украины, Динамо и ФК Москва.



Зеленский вручил Блохину награду "Национальная легенда Украины" / Фото president.gov.ua