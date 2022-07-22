Это была классное путешествие, – Зинченко попрощался с Манчестер Сити: трогательное видео

Украинский полузащитник Александр Зинченко трогательно простился с МанСити. Игрок опубликовал в своих соцсетях ролик, где он выразил благодарность уже бывшим коллегам.

Зинченко: Мы вместе писали нашу историю

Александр поблагодарил одноклубников и весь тренерский штаб за все время, что он провел в клубе. Также благодарен "горожанам" за поддержку после полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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Это была классная поездка. Я присоединился к семье совсем юным. И вы все сразу поверили мне. Ну почти сразу. Мы вместе писали нашу историю, завоевывали трофеи и становились сильнее после поражений. Мы никогда не искали легкие победы и умели красиво их праздновать. Вы поддержали меня в самый сложный момент жизни и стали частью моего сердца навсегда. Благодарю всех вас, Манчестер Сити. С любовью, Александр Зинченко. Увидимся,

– сказал украинский полузащитник в ролике.

Прощальное видео Зинченко из МанСити

В прощальном ролике можно увидеть важные моменты Александра в составе Манчестер Сити: первый гол, момент, когда Зинченко опрокинул трофей АПЛ, а также другие закулисные моменты.

Зинченко попрощался с "горожанами" и болельщиками перед объявлением трансфера из Манчестер Сити в Арсенал, куда в ближайшее время должен перейти украинец. Осталось пройти только формальность и официально подписать контракт.

Наставник МанСити Пеп Гвардиола подтвердил трансфер украинца, он отметил, что попрощался с Александром за обедом. Также Александр был замечен в тренировочном лагере Арсенала.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, украинец подписал контракт с "канонирами" до конца 2026 года. Арсеналу придется выложить за футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. Еще 2 миллиона МанСити получит бонусы.

Карьера Зинченко в МанСити