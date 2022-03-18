Зинченко и Яремчук узнали соперников: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
18 марта 2022 , 13:40Читати новину українською
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов 2021/22. По итогам жеребьевки соперников узнали 8 команд.
На стадии 1/4 финала выступят три украинских футболиста – Александр Зинченко (Ман Сити), Андрей Лунин (Реал), а также Роман Яремчук (Бенфика), впервые на клубном уровне дошедший до этой стадии турнира, сообщает 24 канал.
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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
- Челси – Реал Мадрид
- Манчестер Сити – Атлетико
- Вильяреал – Бавария
- Бенфика – Ливерпуль
В 1/2 финала встретятся победители пар:
- Манчестер Сити – Атлетико / Челси – Реал Мадрид
- Бенфика – Ливерпуль / Вильяреал – Бавария
Жеребьевка была "слепой" и без посева, то есть УЕФА не разводил клубы из одной ассоциации. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле.Матчи 1/4 финала пройдут 5/6 и 12/13 апреля. Больше всего представителей этой стадии имеют Испания (Реал, Атлетико, Вильяреал) и Англия (Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси).