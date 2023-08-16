В преддверии этого матча у Микеля Артеты появились серьезные проблемы на левом фланге обороны лондонского клуба. Испанский специалист не сможет рассчитывать на Юррьена Тимбера, который на долгий срок вылетел из-за травмы колена.

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Временное восстановление

Также уже на чемоданах и в ожидании трансфера конкурент нашего Александра Зинченко на левом фланге защиты Киран Тирни, которого сватают в Ньюкасл.

К счастью, уже в общей группе тренируется Зинченко, которого не отпускала травма икроножной мышцы. Правда, эта информация была обнародована еще до первого матча сезона, когда украинец так и не попал в заявку Арсенала на поединок против Ноттинхема. Похоже, Артета решил поберечь украинского футболиста для более важных матчей "канониров".

Поэтому, вероятно, в следующем матче Зинченко уже будет прикрывать левый фланг обороны лондонского клуба.

Обратите внимание! Матч Кристал Пелес – Арсенал состоится 21 августа в 22:00. В стартовом туре "канониры" довольно легко обыграли Форест 2:1.

Напомним, что повреждение, полученное Зинченко еще в конце прошлого сезона, испортило ему предсезонную подготовку, которую Арсенал провел в США.

Ближайший матч может стать первым для украинского футболиста после рождения второй дочери. Поэтому у Александра есть солидная мотивация.

К слову, Зинченко выступает за лондонский клуб с июля 2022, подписав 4-летний контракт (до конца июня 2026). С момента трансфера украинец успел отыграть за "канониров" уже 33 встречи (1 гол и 2 ассист).