Украинский левый защитник "канониров" пропускал матч из-за восстановления от травмы икроножной мышцы, которая не дает ему покоя еще с конца прошлого сезона-2022/2023. Через нее он пропустил поединки сборной Украины, которые та сыграла в июне. Также украинец не сыграл ни в одном предсезонном матче "канониров" во время турне в США.

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Отличные новости для украинских поклонников "канониров"

В преддверии первого матча нового сезона АПЛ-2023/2024 главный тренер Арсенала Микель Артета известил для всех фанатов лондонского клуба отличные новости. Александр Зинченко наконец-то присоединился к общей группе и окончательно восстановился от травмы. Надеемся, что украинца пройдут стороной все возможные рецидивы.

Вряд ли испанский наставник Арсенала будет сразу бросать Зинченко в бой. Не исключено, что матч против Фореста, который пройдет уже 12 августа, Александр начнет на скамейке запасных. Финальное решение Артеты будет известно уже непосредственно перед домашним поединком.

"Канонирам" удалось начинать новый сезон АПЛ при поддержке родных трибун. Начало встречи в 14:30 (по киевскому времени).

Напомним, что 2 августа у семьи украинского футболиста состоялось пополнение. Власти родили Александру девочку и сестренку для Евы. Теперь у Саши есть двойная мотивация, чтобы заиграть в футболке Арсенала еще лучше. Хотя в Лондоне уже влюблены в игру и настроение украинца. Ему уже поют песни, а некоторые футболисты "канониров" берут пример с Зинченко.

И действительно, Александр очень заводит команду в периоды поражений и является ментальным лидером Арсенала. К счастью, один из лидеров лондонского клуба сможет снова выйти на футбольное поле.

К слову. Зинченко стал "канониром" в июле 2022 года, подписав контракт до конца июня 2026 года. В прошлом сезоне провел за Арсенал 33 матча (1 гол и 2 ассиста).