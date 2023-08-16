Напередодні цього матчу у Мікеля Артети з'явились серйозні проблеми на лівому фланзі оборони лондонського клубу. Іспанський спеціаліст не зможе розраховувати на Юрр'єна Тімбера, який на довгий термін вилетів через травму коліна.

До теми Буде знову запалювати на футбольному полі: Зінченко відновився від надокучливої травми

Вчасне відновлення

Також вже на валізах і в очікуванні трансферу конкурент нашого Олександра Зінченка на лівому фланзі захисту Кіран Тірні, якого сватають у Ньюкасл.

На щастя, вже у загальній групі тренується Зінченко, якого не відпускала травма литкового м'яза. Щоправда, ця інформація була оприлюднена ще перед першим матчем сезону, коли українець так і не потрапив у заявку Арсенала на поєдинок проти Ноттінгема. Схоже, що Артета вирішив поберегти українського футболіста для важливіших матчів "канонірів".

Тому вірогідно, що у наступному матчі Зінченко вже буде прикривати лівий фланг оборони лондонського клубу.

Зверніть увагу! Матч Крістал Пелес – Арсенал відбудеться 21 серпня о 22:00. У стартовому турі "каноніри" доволі легко обіграли Форест 2:1.

Нагадаємо, що пошкодження, яке Зінченко отримав ще наприкінці минулого сезону, зіпсувало йому передсезонну підготовку, яку Арсенал провів у США.

Найближчий матч може стати першим для українського футболіста після народження другої донечки. Тому в Олександра є солідна мотивація.

До слова, Зінченко виступає за лондонський клуб із липня 2022-го, підписавши 4-річний контракт (до кінця червня 2026-го). Із моменту трансферу українець встиг відіграти за "канонірів" вже 33 зустрічі (1 гол та 2 асист).