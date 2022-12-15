В Лицензионном центре Украинской ассоциации футбола вместе с Зинченко и Степаненко учились всего 28 человек. Среди которых многие известные в прошлом футболисты: Виталий Мандзюк, Руслан Фомин, Олег Голодюк, Максим Малышев и другие.

Достойно внимания Тренер Франции отказался отвечать на вопрос о появлении Бензема в финале ЧМ-2022.

Возможности, которые дарит лицензия

Диплом тренера категории B еще не позволяет тренировать на самом высоком уровне. Тем не менее, Зинченко уже может попробовать свои силы в качестве главного тренера команды Второй лиги Украины. Также у него есть возможность стать помощником главного тренера в Первой Лиге.

Чтобы получить диплом данного уровня, сначала нужно получить лицензию категории С. Обучение разделено на 3 сессии по 4 дня. Отдельное внимание было уделено методике обучения футболистов до 16-17 лет.