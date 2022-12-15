В финале Мундиаля Франция сыграет против Аргентины, прошедшей Хорватию (3:0). Решающий матч состоится 18 декабря, а пока французы радуются выходу в финал ЧМ-2022.

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Дешам избежал ответа о Бенземе

На послематчевой пресс-конференции главный наставник "Ле Блэ" ответил на вопросы журналистов. В зале для пресс-конференций прозвучал вопрос о восстановившемся от травмы Кариме Бенземе, который может сыграть в финале Ч-2022.

Однако Дидье Дешам не стал отвечать на вопрос о появлении форварда.

Следующий вопрос,

– ответил наставник.

Напомним, что Бензема не сыграл ни одного матча на Мундиале в Катаре. Карим пропустил почти турнир из-за травмы квадрицепса. Восстановление нападающего Реала проходило быстрее, чем ожидалось. Потому футболист уже несколько дней тренируется в общей группе "Королевского клуба".

Однако Бензема надеется помочь сборной Франции в решающем матче за трофей. Мадридский клуб решил не препятствовать в этом нападающем и согласился отпустить его в расположение национальной команды.

Теперь все в руках Дешама, ведь он будет определяться со стартовым составом против Аргентины. Напомним, что Бензема не исключили из заявки Франции на ЧМ даже несмотря на повреждения. Поэтому Карим может получить награду Мундиаля.

Обратите внимание! Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря в 17:00 (по киевскому времени).