Зинченко стал третьим украинцем, который проиграл в финале Лиги чемпионов

Манчестер Сити 29 мая проиграл в финале Лиги чемпионов. Его обидчиком стал Челси.

Еще одно поражение в пассив украинца

Александр Зинченко с первых минут вышел в старте Манчестер Сити. Но на протяжении всех 90 минут не запомнился результативными действиями.

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Судьбу обладателя трофея Лиги чемпионов решил только один точный удар атакующего полузащитника Челси Кая Гаверца. Челси минимально обыграл команду Пепы Гвардиолы. Зинченко был одним из тех футболистов, который тяжелее всех принял фиаско в финале, украинец долго не мог подняться с футбольного поля.

После матча Зинченко был признан лучшим игроком Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов. Его оценка составила 7.0.

24-летний футболист стал третьим украинцем, уступившем в финале этого европейского турнира. Ранее Андрей Шевченко дважды проигрывал в финале Лиги чемпионов. Случалось это в 2005 году с Миланом в игре против Ливерпуля и в 2008 году в футболке Челси против Манчестер Юнайтед.

19 мая 2012 года другой украинец Анатолий Тимощук в футболке мюнхенской Баварии проиграл тому же Челси. Хотя в 2003 году нынешнему главному наставнику сборной Украины удалось поднять трофей Лиги чемпионов над своей головой, случилось это в составе Милана. Также через 10 лет (в 2013 году) такое же достижение повторил Тимощук за клуб из Мюнхена.