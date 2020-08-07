Украинец Александр Зинченко, выступающий за "Манчестер Сити", попал в перечень лучших защитников английской Премьер-лиги. Футболист занял первое место по точности пасов.

Зинченко признан лучшим левым защитником АПЛ по среднему количеству пасов и их общей точности, пишет "Команда 1" со ссылкой на данные InStat. Украинец показал точность пасов на уровне 87 – 90% за матч. Это лучший показатель из всех левых защитников в АПЛ.

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Кроме того, Зинченко попал в общий топ-7 левых защитников АПЛ. Он поделил 6 – 7 место с защитником "Челси" Эмерсоном.

Отметим, что InStat проанализировала 29 игроков, которые сыграли на позиции левого защитника в АПЛ, и провели на поле не менее 1000 минут. Лучшим же левым защитником признали Энди Робертсона из "Ливерпуля".

Лучшим же игроком АПЛ по данным InStat стал партнер Зинченко по "МанСити" Кевин Де Брюйне.