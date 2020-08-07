Українець Олександр Зінченко, який виступає за "Манчестер Сіті", потрапив у перелік найкращих захисників Англійської прем'єр-ліги. Футболіст посів перше місце за точністю пасів.

Зінченко визнаний найкращим лівим захисником АПЛ за середньою кількістю пасів та їх загальною точністю, пише "Команда 1" з посиланням на дані InStat. Українець показав точність пасів на рівні 87 – 90% за матч. Це найкращий показник через усіх лівих захисників в АПЛ.

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Окрім того, Зінченко потрапив у загальний топ-7 лівих захисників АПЛ. Він поділив 6 – 7 місце із захисником "Челсі" Емерсоном.

Відзначимо, що InStat проаналізувала 29 гравців, які зіграли на позиції лівого захисника в АПЛ, і провели на полі не менше, аніж 1000 хвилин. Найкращим же лівим захисником визнали Енді Робертсона з "Ліверпуля".

Найкращим же гравцем АПЛ за даними InStat став партнер Зінченка по "МанСіті" Кевін Де Брюйне.