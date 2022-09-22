Зинченко рассказал, как видео по тренировкам в Запорожье поразило работников Арсенала

Александр Зинченко не сыграет в сентябрьских матчах Лиги наций. Футболист травмировался на одной из тренировок.

Зинченко: Они не могут себе представить, как им повезло

В преддверии игры Украины с Шотландией Александр вместе со своей женой Владиславой пообщался с журналистами. Он вспомнил щемящую историю с закулисы Арсенала.

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Ранее в инстаграмме Зинченко поделился видео, где юные футболисты тренировались в Запорожье. Однако во время занятий раздались мощные взрывы и дети быстро направились в укрытие.

Этот ролик задел администратора лондонского Арсенала.

"Администратор подошел ко мне и рассказал, что увидел у меня инстаграмме это видео. Кажется, "Трибуна" постилась и я сделал себе репост. На нем дети на каком-то матче побежали в укрытие после сирены.

Это видео увидели англичане, в том числе наш администратор, который потом подошел ко мне и говорит: "Я после этого видео сказал своим ребятам, которым 8 – 10 лет, что они не могут представить, как им посчастливилось жить в покое и мире" ", – рассказал Зинченко.

Видео о котором упомянул Саша

Напомним, что Украина разгромно уступила Шотландии в матче Лиги наций – 0:3.

Трансляторы матча совершили курьезную ошибку, фамилия Александра появилась в стартовом составе национальной команды. Зинченко смешно отреагировал на этот недостаток.