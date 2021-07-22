Без Зинченко и компании

Чемпион АПЛ стал одним из последних клубов, который начал подготовку к новому сезону. Пеп Гвардиола имел в своем активе 17 футболистов. Все остальные игроки и лидеры команды отсутствовали из-за отпуска, который получили после участия в Евро-2020 и Копа Америка.

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Игроки присоединятся к "горожанам" немного позже, поэтому футболисты не примут участие в контрольном спарринге против Престона. Среди них и лидер сборной Украины Александр Зинченко.

Обратите внимание! МанСити должен был провести товарищеский матч против французского Труа, за который выступает украинец Николай Кухаревич. Поединок был запланирован на 31 июля. Но "горожане" отказались от встречи. Причина – ужесточение карантинных ограничений в Великобритании после приезда из Франции.

Первый официальный матч сезона Манчестер Сити проведет 7 августа в Суперкубке Англии против Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00. В АПЛ клуб Зинченко стартует 15 августа. Первым соперником в чемпионате станет Тоттенхэм.