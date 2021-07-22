Без Зинченко и компании
Чемпион АПЛ стал одним из последних клубов, который начал подготовку к новому сезону. Пеп Гвардиола имел в своем активе 17 футболистов. Все остальные игроки и лидеры команды отсутствовали из-за отпуска, который получили после участия в Евро-2020 и Копа Америка.
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Игроки присоединятся к "горожанам" немного позже, поэтому футболисты не примут участие в контрольном спарринге против Престона. Среди них и лидер сборной Украины Александр Зинченко.
Первый официальный матч сезона Манчестер Сити проведет 7 августа в Суперкубке Англии против Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00. В АПЛ клуб Зинченко стартует 15 августа. Первым соперником в чемпионате станет Тоттенхэм.