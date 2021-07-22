Без Зінченка та компанії
Чемпіон АПЛ став одним із останніх клубів, який розпочав підготовку до нового сезону. Пеп Гвардіола мав у своєму активі 17 футболістів. Усі інші гравці та лідери команди були відсутні через відпустку, яку отримали після участі у Євро-2020 та Копа Америка.
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Гравці приєднаються до "містян" дещо пізніше, тому футболісти не візьмуть участь у контрольному спарингу проти Престона. Серед них і лідер збірної України Олександр Зінченко.
Перший офіційний матч сезону Манчестер Сіті проведе 7 серпня у Суперкубку Англії проти Лестера. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00. В АПЛ клуб Зінченка стартує 15 серпня. Першим суперником у чемпіонаті стане Тоттенхем.