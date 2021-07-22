Без Зінченка та компанії

Чемпіон АПЛ став одним із останніх клубів, який розпочав підготовку до нового сезону. Пеп Гвардіола мав у своєму активі 17 футболістів. Усі інші гравці та лідери команди були відсутні через відпустку, яку отримали після участі у Євро-2020 та Копа Америка.

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Гравці приєднаються до "містян" дещо пізніше, тому футболісти не візьмуть участь у контрольному спарингу проти Престона. Серед них і лідер збірної України Олександр Зінченко.

Зверніть увагу! МанСіті повинен був провести товариський матч проти французького Труа, за який виступає українець Микола Кухаревич. Поєдинок був запланований на 31 липня. Але "містяни" відмовились від зустрічі. Причина – посилення карантинних обмежень у Великій Британії після приїзду з Франції.

Перший офіційний матч сезону Манчестер Сіті проведе 7 серпня у Суперкубку Англії проти Лестера. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00. В АПЛ клуб Зінченка стартує 15 серпня. Першим суперником у чемпіонаті стане Тоттенхем.