Надо держать язык за зубами: Зинченко прокомментировал свою шутку о "яйцах Мудрика"

Подколка Александра Зинченко над Михаилом Мудриком зашла слишком далеко. Так что защитнику Арсенала пришлось оправдываться.

В канун лондонского дерби Александр Зинченко решил подколоть своего партнера по сборной Украины Михаила Мудрика. Капитан "сине-желтых" решил запугать вингера "синих", если тот забьет мяч.

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Иногда лучше молчать

Эту шутку распространили СМИ во всем мире. Так что Александру пришлось оправдываться за свои слова.

Эта моя шутка зашла слишком далеко, потому что об этом спрашивали даже на пресс-конференции перед игрой. Я когда услышал, что главный тренер Челси отвечает на вопрос о яйцах Михаила, я был не только удивлен, а подумал, что надо держать язык за зубами. Многие люди с юмором не сильно дружат. Когда мы из тоннеля выходили на матч, перекинулись с Мудриком несколькими словами. Пришли к общему знаменателю, что шутить в печати это не всегда хорошо,

– рассказал Зинченко.

Напомним, что угроза Зинченко не сработала и Михаил забил невероятный гол в ворота "канониров".