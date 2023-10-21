В первом тайме матча 9-го тура АПЛ Челси – Арсенал Михаил заработал пенальти. А во второй 45-минутке украинец сам отличился в воротах "канониров", пишет 24 Канал.

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На 48-й минуте поединка Мудрик совершил забегание по левому флангу и получил пас от партнера по команде. Затем Михаил подсек мяч, который по удивительной траектории опустился за воротничок голкипера "канониров".

Этот гол стал вторым для Мудрика в составе Челси. Свой дебютный мяч в АПЛ он забил 2 октября в матче против Фулхэма (2:0).

Видео гола Мудрика