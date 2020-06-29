Зинченко прокомментировал слухи о романе с девушкой футболиста "Динамо": фото
Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко опроверг информацию о том, что встречался с украинской теннисисткой Ольгой Янчук, которая сейчас находится в отношениях с футболистом Жерсоном Родригесом, права на которого принадлежат "Динамо".
Соответствующее фото Зинченко выставил в сторис Instagram.
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"Не веселите", – написал Александр в ответ на слухи о романе с Янчук.
В свое время была информация, что Ольга Янчук встречалась с Зинченко, который сейчас готовится к свадьбе с журналисткой Владой Седан. Тогда, находясь в Манчестере, теннисистка подписывала свои фото в Instagram: "Эта Life – в кайф!".
Что известно об Ольге Янчук
25-летняя теннисистка Ольга Янчук на данный момент занимает 687 место в рейтинге WTA, а ее лучшим результатом является 213-позиция в мировой классификации. За свою карьеру она заработала 141 тысячу долларов призовых.