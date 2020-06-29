Футболіст "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко спростував інформацію про те, що зустрічався з українською тенісисткою Ольгою Янчук, яка зараз перебуває в стосунках з футболістом Жерсоном Родрігесом, права на якого належать "Динамо".

Відповідне фото Зінченко виставив у сторіс Instagram.

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"Не веселіть", – написав Олександр у відповідь на чутки про роман з Янчук.

Свого часу була інформація, що Ольга Янчук зустрічалася із Зінченком, який зараз готується до весілля з журналісткою Владою Седан. Тоді, перебуваючи в Манчестері, тенісистка підписувала свої фото в Instagram: "Ця Life – в кайф!".

Що відомо про Ольгу Янчук

25-річна тенісистка Ольга Янчук на даний момент займає 687 місце в рейтингу WTA, а її найкращим результатом є 213-позиція у світовій класифікації. За свою кар'єру вона заробила 141 тисячу доларів призових.