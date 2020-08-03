Английский "Манчестер Сити" представил выездной вариант формы на следующий сезон. Участие в представленные принял и украинец Александр Зинченко.

Выездная форма "МанСити", представленная на официальном сайте клуба, выполнена в темно-синих и черных цветах. А также с медными вставками.

Напомним: "Барселона" официально презентовала элегантную выездную форму: фото

Сама форма имеет узор города – элементы района Кастфилд и канала Бриджвотер.



Выездной вариант формы "Манчестер Сити" / Фото mancity.com

В презентации выездной формы принял участие и Александр Зинченко. Однако он есть только на фото с презентации. На видео украинец не попал.

Комплект формы для "Манчестер Сити" разработала компания Puma. До этого клуб представил официальный домашний комплект формы на следующий сезон.