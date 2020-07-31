Каталонская "Барселона" показала всем в какой форме будет выступать в следующем сезоне на выездных поединках.

Клуб опубликовал новую форму на своем официальном сайте.

Стоит увидеть "Барселона" официально представила форму на новый сезон: фото

Нетрадиционные цвета

Форма традиционно разрабатывалась вместе со спортивной компанией Nike и выполнена в черном цвете. Подчеркнем, что это лишь третий случай в истории каталонского клуба, когда игроки "Барселоны" будут играть в футболках черного цвета.

Ранее каталонцы играли в такой форме в сезоне 2011/12 (выездной комплект), а также сезоне 2013/14, как резервная форма.

Форма на все 100% сделана из переработанных пластиковых бутылок.

В таких футболках болельщики смогут увидеть каталонцев в выездных поединках.