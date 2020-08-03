Англійський "Манчестер Сіті" представив виїздний варіант форми на наступний сезон. Участь у представлені взяв і українець Олександр Зінченко.

Виїздна форма "МанСіті", представлена на офіційному сайті клубу, виконана у темно-синіх та чорних кольорах. А також з мідними вставками.

Нагадаємо: "Барселона" офіційно презентувала елегантну виїзну форму: фото

Сама форма має візерунок міста – елементи району Кастфілд та каналу Бріджвотер.



Виїздний варіант форми "Манчестер Сіті" / фото mancity.com

У презентації виїздної форми взяв участь і Олександр Зінченко. Однак він лише на фото з презентації. На відео українець не потрапив.

Комплект форми для "Манчестер Сіті" розробила компанія Puma. До цього клуб представив офіційний домашній комплект форми на наступний сезон.