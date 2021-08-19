Зинченко презентовал новую форму Манчестер Сити: видео

Манчестер Сити представил третий комплект игровой формы на сезон 2021/2022. Участие в презентации принял украинец Александр Зинченко.

Рядом с лучшими

Резервный комплект формы Манчестер Сити выполнен в темно-синих цветах. "Горожане" не изменяют своим традиционным цветам. Неизменным производителем формы стал спортивный бренд Puma.

Читайте также Зинченко повторил достижение легендарного украинца в английской Премьер-лиге

"Горожане" сделали элегантную фотосессию и ролик. Участие в презентации приняли немало звезд Манчестер Сити – Рахим Стерлинг, Эдерсон, Кевин Де Брюйне, Эмерик Ляпорт, Фил Фоден, а также голкипер женской команды и сборной Англии Элли Робак. Не обошлось и без Александра Зинченко, который принимал участие в представлении прошлого гостевого комплекта формы.

Следует отметить и участие в фотосессии главного наставника команды Пепа Гвардиолы.

Презентация формы: видео