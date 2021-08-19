Зинченко презентовал новую форму Манчестер Сити: видео

19 августа 2021 , 13:09
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Манчестер Сити

Манчестер Сити представил третий комплект игровой формы на сезон 2021/2022. Участие в презентации принял украинец Александр Зинченко.

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Резервный комплект формы Манчестер Сити выполнен в темно-синих цветах. "Горожане" не изменяют своим традиционным цветам. Неизменным производителем формы стал спортивный бренд Puma.

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"Горожане" сделали элегантную фотосессию и ролик. Участие в презентации приняли немало звезд Манчестер Сити – Рахим Стерлинг, Эдерсон, Кевин Де Брюйне, Эмерик Ляпорт, Фил Фоден, а также голкипер женской команды и сборной Англии Элли Робак. Не обошлось и без Александра Зинченко, который принимал участие в представлении прошлого гостевого комплекта формы.

Следует отметить и участие в фотосессии главного наставника команды Пепа Гвардиолы.

Презентация формы: видео

  • Напомним, что МанСити с неожиданного поражения начал новый сезон в АПЛ. Команда Гвардиолы проиграла на выезде Тоттенхэму с минимальным счетом (1:0).
  • Александр Зинченко вышел на футбольное поле на 79-й минуте, но помочь команде расписать мировую не смог.
  • Следующий матч Манчестер Сити сыграет против Норвича. Домашний поединок "горожан" состоится 21 августа.
Автор: Софія Кулай