Рядом с лучшими
Резервный комплект формы Манчестер Сити выполнен в темно-синих цветах. "Горожане" не изменяют своим традиционным цветам. Неизменным производителем формы стал спортивный бренд Puma.
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"Горожане" сделали элегантную фотосессию и ролик. Участие в презентации приняли немало звезд Манчестер Сити – Рахим Стерлинг, Эдерсон, Кевин Де Брюйне, Эмерик Ляпорт, Фил Фоден, а также голкипер женской команды и сборной Англии Элли Робак. Не обошлось и без Александра Зинченко, который принимал участие в представлении прошлого гостевого комплекта формы.
Следует отметить и участие в фотосессии главного наставника команды Пепа Гвардиолы.
Презентация формы: видео
- Напомним, что МанСити с неожиданного поражения начал новый сезон в АПЛ. Команда Гвардиолы проиграла на выезде Тоттенхэму с минимальным счетом (1:0).
- Александр Зинченко вышел на футбольное поле на 79-й минуте, но помочь команде расписать мировую не смог.
- Следующий матч Манчестер Сити сыграет против Норвича. Домашний поединок "горожан" состоится 21 августа.