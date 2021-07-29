Гостевой комплект Манчестер Сити выполнен в белом цвете с голубыми вставками. Зато логотипы спонсоров спереди и на рукаве, герб клуба и логотип Puma выполнены в радужных цветах. По мнению дизайнеров, они должны символизировать свет, который переливается в каплях воды.

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Сама форма посвящена проблеме с доступом к питьевой воде в мире. Для изготовления формы использовали меньше воды, чем обычно. А сам клуб начинает проект повышения осведомленности и доступа к безопасной воде во всем мире.

Представили форму Манчестер Сити на стадионе "Этихад" немало игроков "горожан" – Габриэль Жезус, Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт и Александр Зинченко. А также футболистки женской команды Лора Кумбс и Кэролайн Вейр.