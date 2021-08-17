До этого это удавалось лишь экс-защитнику Арсенала и Вулверхэмптона Олегу Лужному.
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Зинченко все свои пять кампаний проводит в Манчестер Сити (62 матча), а вот легенда Динамо четыре сезона выступал в Арсенале и еще один – в Вулверхэмптоне, сыграв всего 81 поединок по два коллектива.
Таблица"Команда №1"
Карьера Зинченко в МанСити
- Александр Зинченко перешел в Манчестер Сити в 2016 году за 2 миллиона евро.
- Сейчас его трансферная стоимость выросла более чем в 10 раз и составляет 28 миллионов евро.
За время выступлений в клубе он завоевал серебряную медаль Лиги чемпионов и выиграл немало трофеев:
- Чемпионат Англии – 3 раза;
- Кубок Англии – 1 раз;
- Кубок лиги – 4 раза;
- Суперкубок Англии – 2 раза.