До этого это удавалось лишь экс-защитнику Арсенала и Вулверхэмптона Олегу Лужному.

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Зинченко все свои пять кампаний проводит в Манчестер Сити (62 матча), а вот легенда Динамо четыре сезона выступал в Арсенале и еще один – в Вулверхэмптоне, сыграв всего 81 поединок по два коллектива.



Таблица"Команда №1"

Карьера Зинченко в МанСити

Александр Зинченко перешел в Манчестер Сити в 2016 году за 2 миллиона евро.

Сейчас его трансферная стоимость выросла более чем в 10 раз и составляет 28 миллионов евро.

За время выступлений в клубе он завоевал серебряную медаль Лиги чемпионов и выиграл немало трофеев: