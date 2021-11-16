Решающий матч

Украина перед заключительным матчем в отборе оказалась в затруднительном положении. Ведь судьба путевки в плей-офф зависит не только от результата матча с боснийцами, где нашей команде нужно побеждать. "Сине-желтым" придется надеяться, что Франция победит Финляндию на выезде в параллельном матче. Или что этот матч закончится вничью, однако тогда украинцам нужно побеждать с разницей в два гола и больше, или забить на один гол больше, чем это сделают финны.

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Для боснийцев этот матч не имеет значения. Команда упустила любые шансы, неожиданно дома проиграв финнам. При этом финны играли в меньшинстве с середины первого тайма.

На этот матч команда выйдет без ряда лидеров. Главная потеря – нападающий Эдин Джеко, который имеет повреждения, поэтому отправился восстанавливаться в клуб. Защитник Сеад Колашинац получил травму в матче против финнов и тоже не сыграет.

По всей вероятности, на поле не выйдет еще один лидер – Миралем Пьянич. Игрок подвергся значительной критике после поражения финнам.

Текстовая онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина