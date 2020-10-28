Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко подшутил над нападающим "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко из-за его конфликта с хавбеком "Шахтера" Тарасом Степаненко в 2016 году.

Жена Зинченко, журналистка Влада Седан, опубликовала очередной выпуск передачи на своем ютуб-канале. В нем она показала общение с мужем после матча чемпионата Англии, в котором встретились "Манчестер Сити" и "Вест Хэм".

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Александр похвастался "трофеем" и рассказал, что еще со времен выступления Андрея за дортмундскую "Боруссию" просит у него клубную футболку и вот наконец добыл, пополнил свою коллекцию.

Защитник "Мансити" повесит ее на стене, возможно, рядом с подарком от Серхио Рамоса. И в шутку добавил: "Главное, что не рядом с футболкой Степаненко".

Вероятно, Зинченко намекнул на конфликт, который был у Ярмоленко и Степаненко еще в 2016 году. Тогда в матче "Шахтер" – "Динамо" полузащитник "горняков" Тарас Степаненко показал болельщикам киевского клуба эмблему донецкого клуба, а Андрей Ярмоленко, который тогда еще выступал за киевский клуб, ударил его по ногам.