Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко пожартував над нападником "Вест Хема" Андрієм Ярмоленком за його конфлікт з хавбеком "Шахтаря" Тарасом Степаненком у 2016 році.

Дружина Зінченка, журналістка Влада Седан, опублікувала черговий випуск передачі на своєму ютуб-каналі. У ньому вона показала спілкування з чоловіком після матчу чемпіонату Англії, в якому зустрілися "Манчестер Сіті" і "Вест Хем".

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Олександр похвалився "трофеєм" і розповів, що ще з часів виступу Андрія за дортмундську "Боруссію" просить у нього клубну футболку і ось нарешті добув, поповнити свою колекцію.

Захисник "МанСіті" повісить її на стіні, можливо, поруч з подарунком від Серхіо Рамоса. І жартома додав: "Головне, що не поруч з футболкою Степаненко".

Ймовірно, Зінченко натякнув на конфлікт, який був у Ярмоленко і Степаненко ще в 2016 році. Тоді у матчі "Шахтар" – "Динамо" півзахисник "гірників" Тарас Степаненко показав уболівальникам київського клубу емблему донецького клубу, а Андрій Ярмоленко, який тоді ще виступав за київський клуб, вдарив його по ногах.