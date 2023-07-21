Украинский Роналдиньо: Зинченко ошеломил публику своей техникой – магическое видео

Лондонский Арсенал готовится к возобновлению сезона. Одним из событий в межсезонье стала игра против звезд МЛС.

Подопечные Микеля Артеты одержали разгромную победу со счетом 5:0. Александр Зинченко находится на завершающем этапе восстановления после травмы и пропускал этот матч.

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Украинский футболист с мячом на "ты"

Однако именно он стал героем вирусного видео после игры. Украинец в очередной раз продемонстрировал, что очень является техничным игроком, поразив американскую публику на стадионе. В сети сравнивают его контроль мяча с магическим Роналдинью, считающимся эталоном в этом компоненте.

Смотрите видео, поразившее фанатов футбола

Зинченко в Арсенале

В июле 2022 года присоединился к команде Артеты, подписав контракт до 30 июня 2026 года

Сразу стал стабильным игроком основы и любимцем фанатов, которые уже в августе 2022 года пели о нем песни.

В сезоне-2022/2023 украинский футболист отыграл в футболке "канониров" 33 матча, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. К сожалению, из-за травм пропустил некоторую часть сезона.

. Свой первый официальный матч в новом сезоне "Арсенал" проведет 6 августа. Подопечные Артеты сыграют против Манчестер Сити в Суперкубке Англии. До этого в США они проведут еще два матча. 23 июля соперником в товарищеской игре будет Манчестер Юнайтед, а 26-го – Барселона.