Голевая передача была оценена: игрок сборной Украины попал в команду тура АПЛ

В четверг, 1 февраля, завершился 22 тур английской Премьер-лиги. По его итогам известный статистический портал SofaScore составил символическую сборную.

В нее вошли игроки из семи разных клубов. При этом Арсенал, Ливерпуль, Эвертон и Кристал Пэлас имеют по два представителя в команде.

Читайте также Теперь часть "Королевского клуба": Реал подписал 17-летнего непробиваемого голкипера из Украины

Команда 22 тура АПЛ

Что приятно, место там нашлось и украинскому футболисту. Игрок Арсенала Александр Зинченко помог своей команде одержать победу на выезде над Ноттингемом Форест.

Левый защитник "канониров" вышел в стартовом составе и провел на поле 92 минуты. Он отметился ассистом после вбрасывания из аута, совершил 122 касания мяча, отдал 100 из 107 точных передач, 4 из которых были ключевыми, 2 из 3 успешных навесов и один раз удачно пошел в дриблинг.

В защите украинец выиграл 3 из 8 единоборств, совершил по одному отбору и перехвату, а также заблокировал удар соперника по воротам. За свое выступление украинец получил оценку 8.1

Лучшими же в туре было признано центрбека Ньюкасла Фабиан Шера, который оформил дубль и 20-летнего правого защитника Ливерпуля Коннора Брэдли, он забил гол и отдал 2 ассиста. Оба игрока были оценены в 9.5 балла.



Зинченко попал в команду недели в АПЛ / Фото из инстаграма SofaScore

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Александр Зинченко сыграл 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

. Следующий поединок, в котором украинец может снова претендовать на признание, состоится 4 февраля в 18:30. Это будет центральный матч тура – Арсенал на своем поле будет принимать Ливерпуль, на даный момент команды занимают третье и первое место соответственно.