До неї увійшли гравці з семи різних клубів. При цьому Арсенал, Ліверпуль, Евертон і Кристал Пелес мають по два представники в команді.

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Команда 22 туру АПЛ

Що приємно, місце там знайшлося й українському футболісту. Гравець Арсенала Олександр Зінченко допоміг своїй команді здобути перемогу на виїзді над Ноттінгемом Форест.

Лівий захисник "канонірів" вийшов у стартовому складі та провів на полі 92 хвилини. Він відзначився асистом після вкидання з аута, здійснив 122 дотики до м’яча, віддав 100 зі 107 точних передач, 4 з яких були ключовими, 2 із 3 успішних навіси й один раз вдало пішов у дриблінг.

У захисті українець виграв 3 з 8 єдиноборств, здійснив по одному відбору та перехопленню, а також заблокував удар суперника по воротах. За свій виступ українець отримав оцінку 8.1

Найкращими ж у турі було визнано центрбека Ньюкасла Фабіан Шера, який оформив дубль та 20-річного правого захисника Ліверпуля Коннора Бредлі, він забив гол та віддав 2 асисти. Обидва гравці були оцінені в 9.5 бали.



Зінченко потрапив до команди тижня в АПЛ / Фото з інстаграму SofaScore

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Зінченко зіграв 26 матчів на клубному рівні в усіх турнірах, у яких забив 1 гол та зробив 2 результативні передачі.

Довідка. Наступний поєдинок, у якому українець може знову претендувати на визнання, відбудеться 4 лютого о 18:30. Це буде центральний матч туру – Арсенал на своєму полі прийматиме Ліверпуль, наразі команди посідають третє та перше місце відповідно.