Зинченко попал в символическую сборную полуфиналов Лиги чемпионов

Манчестер Сити остановился в шаге от финала Лиги чемпионов. Александр Зинченко принял участие в обоих полуфиналах против Реала, а его игру отметили эксперты.

Получил место среди лучших футболистов

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко получил место в символической сборной по итогам двух полуфинальных встреч. В первом поединке против Реала украинец вышел в стартовом составе "горожан".

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А вот во втором матче Зинченко появился на футбольном поле на 73-й минуте и отыграл уже до финального свистка. Именно при участии Александра была начата голевая атака гостей встречи.

Зинченко от экспертов получил отметку 7.21. Вместе с ним в топ-11 лучших футболистов разместились еще три одноклубника украинца – Кевин де Брюйне, Бернарду Силва и Рияд Марез.

Также в сборную по версии авторитетного статистического портала WhoScored включили пять игроков Ливерпуля и два футболиста Реала.

Интересно, что ни одного представителя Вильярреала в символической команде нет.

В первом полуфинале МанСити вырвал немаловажную победу над Реалом. Команды показали фанатам результативную игру, аж семь голов на двоих наколотили футболисты обеих команд – 4:3.

В ответном матче "Королевский клуб" был близок к провалу перед собственными болельщиками. Но дубль Родриго на последних минутах подарил Реалу еще один шанс – дополнительное время. Уже в первом овертайме Бензем сам заработал и сам реализовал пенальти. В итоге – 3:1 победа мадридской команды.

Статистика Зинченко в МанСити

В 2017 года Зинченко оставил подпись под соглашением с английским грандом. Именно под руководством Пепа Гвардиолы обрел для себя новую позицию – левый защитник. Именно на ней Александр размещается, когда играет за Манчестером Сити.

В нынешнем сезоне провел 24 матча, в которых отличился тремя голевыми передачами.

Его контракт с "горожанами" рассчитан до конца июня 2024 года.

После 34 туров МанСити продолжает лидировать во внутреннем чемпионате. Команда Зинченко имеет в своем активе 8 очков.

Отрыв от второго места, которое занимает Ливерпуль, составляет всего одно очко.

Впереди у Сити еще четыре матча – против Вулверхэмптона, Вест Хэма, Ньюкасла и Астон Виллы.

В финал Лиги чемпионов пробились Реал и Ливерпуль. Решающая борьба за трофей состоится 28 мая в Париже.