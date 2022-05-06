Получил место среди лучших футболистов

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко получил место в символической сборной по итогам двух полуфинальных встреч. В первом поединке против Реала украинец вышел в стартовом составе "горожан".

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А вот во втором матче Зинченко появился на футбольном поле на 73-й минуте и отыграл уже до финального свистка. Именно при участии Александра была начата голевая атака гостей встречи.

Зинченко от экспертов получил отметку 7.21. Вместе с ним в топ-11 лучших футболистов разместились еще три одноклубника украинца – Кевин де Брюйне, Бернарду Силва и Рияд Марез.

Также в сборную по версии авторитетного статистического портала WhoScored включили пять игроков Ливерпуля и два футболиста Реала.

Интересно, что ни одного представителя Вильярреала в символической команде нет.

В первом полуфинале МанСити вырвал немаловажную победу над Реалом. Команды показали фанатам результативную игру, аж семь голов на двоих наколотили футболисты обеих команд – 4:3.

В ответном матче "Королевский клуб" был близок к провалу перед собственными болельщиками. Но дубль Родриго на последних минутах подарил Реалу еще один шанс – дополнительное время. Уже в первом овертайме Бензем сам заработал и сам реализовал пенальти. В итоге – 3:1 победа мадридской команды.

Важно! В финал Лиги чемпионов пробились Реал и Ливерпуль. Решающая борьба за трофей состоится 28 мая в Париже.

Статистика Зинченко в МанСити