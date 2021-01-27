В матче 20 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) Манчестер Сити выиграл на чужом поле у Вест Бромвича – 5:0.

Источник: 24 канал

Вест Бромвич – Манчестер Сити 0:5

Голы: Гюндоган, 6, 30, Канселье, 20, Марез, 45+2, Стерлинг, 57

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Еще в первом тайме "горожане" забили в ворота соперника четыре мяча – дублем отметился Илкай Гюндоган, по голу забили Жоау Канселье и Рияд Марез. А уже после перерыва Рахим Стерлинг провел пятый мяч гостей в этой игре.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок.

После этого матча Манчестер Сити набрал 41 очко и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. Вест Бромвич занимает предпоследнюю позицию, в активе команды 11 очков.

Вест Бромвич – Манчестер Сити результат и видео голов