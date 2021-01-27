У матчі 20 туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) Манчестер Сіті виграв на чужому полі у Вест Бромвіча – 5:0.

Джерело: 24 канал

Вест Бромвіч – Манчестер Сіті 0:5

Голи: Гюндоган, 6, 30, Кансельє, 20, Марез, 45+2, Стерлінг, 57

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Ще в першому таймі "містяни" забили у ворота суперника чотири м'ячі – дублем відзначився Ілкай Гюндоган, по голу забили Жоау Кансельє і Ріяд Марез. А вже після перерви Рахім Стерлінг провів п'ятий м'яч гостей в цій грі.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди і відіграв весь поєдинок.

Після цього матчу Манчестер Сіті набрав 41 очко і вийшов на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Вест Бромвіч займає передостанню позицію, в активі команди 11 очок.

Вест Бромвіч – Манчестер Сіті результат та відео голів